Ucraina, carro armato russo investe l’auto di un anziano che è vivo per miracolo

Durante un combattimento alle porte di Kiev e nel mezzo di una manovra elusiva un carro armato russo investe l’auto di un anziano vivo per miracolo

Ancora immagini e frame video simbolo della guerra in Ucraina, con un carro armato russo che investe l’auto di un anziano, vivo per miracolo dopo che il pesante mezzo corazzato praticamente schiaccia il veicolo intero, intrappolando l’uomo in un inestricabile groviglio di lamiere da cui si salvano solo parte dell’abitacolo ed il frontale dell’auto.

Carro armato russo cambia direzione ed investe un’auto

L’episodio, che è in via di conferma in quanto ad allocazione precisa, sarebbe accaduto ad Obolon e il dato è fondamentale. Lo è perché se i tank T-90 della Federazione Russa sono già in ingaggio ad Obolon, che è di fatto periferia di Kiev, allora vuole dire che la cintura russa si è stretta definitivamente intorno alla capitale ucraina e che la riconquista degli aeroporti della zona da parte dei difensori della serata del 24 febbraio è stata effimera.

Sta di fatto che il carro armato, in traiettoria su una ampia strada di accesso extra urbano, ad un certo punto ha virato, forse ingaggiato da razzi brandeggiabili da fanteria, ed ha investito in pieno l’auto.

I soccorsi immediati per liberare l’anziano ucraino

Il veicolo, alla cui guida era un anziano, è stato sbriciolato dal mezzo corazzato e l’occupante è rimasto incastrato all’interno. Nel video si vedono dei giovani ucraini che immediatamente dopo il passaggio del carro armato si attivano per liberare l’anziano dall’abbraccio delle lamiere.