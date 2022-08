Ucraina, Conte: “La sconfitta militare della Russia è una chimera. Serve un negoziato di pace”

Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha affrontato il tema della guerra in Ucraina e della pace tra Mosca e Kiev, contattato dal Tg4.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è intervenuto sulla guerra in Ucraina e sulle conseguenze del conflitto ai microfoni del Tg4.

Ucraina, Conte: “Il conflitto mi fa molta paura”

Nella serata di giovedì 25 agosto, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Tg4.

L’avvocato del popolo si è concentrato, prima di tutto, sulla guerra in Ucraina, esternando le proprie preoccupazioni e perplessità.

“Il conflitto russo-ucraino mi fa molta paura e se, come fronte occidentale, inseguiamo una sconfitta militare della Russia, questo aumenterà il rischio nucleare, la carneficina che si sta verificando, e la recessione economica che sta colpendo soprattutto noi europei”, ha dichiarato Conte al Tg4.

“La sconfitta militare della Russia è una chimera. Serve un negoziato di pace”

L’ex premier, inoltre, ha spiegato che “quello ucraino è un conflitto che non potrà essere risolto con la vittoria di una parte sull’altra”.

E, mentre il ministro degli Esteri ed ex 5S Luigi Di Maio si è recato a Kiev nella giornata di giovedì 25 per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il leader pentastellato ha aggiunto: “Se inseguiamo la sconfitta militare da parte della Russia inseguiamo una chimera. L’unica via d’uscita è un negoziato di pace, condanniamo l’invasione della Russia ma questa è l’unica soluzione possibile”.