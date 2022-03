Ucraina, continuano gli attacchi alle città: Zelensky promette resistenza feroce

In attesa del secondo round di negoziati, i russi hanno conquistato Kherson: Zelensky promette una resistenza feroce.

Continua l’offensiva della Russia contro l’Ucraina, con la conquista della prima grande città (Kherson) e altre esplosioni nella capitale: a poche ore dal secondo negoziato tra le delegazioni dei due paesi, che avrà luogo in Bielorussia, Zelensky ha promesso una resistenza feroce da parte del suo popolo.

Zelensky: “Li cacceremo con disonore”

In un nuovo videomessaggio, il Presidente ha affermato che “ovunque andranno, i russi saranno distrutti e non avranno calma, cibo, né un solo momento di tranquillità“. Gli occupanti, ha dichiarato, riceveranno solo una cosa dagli ucraini: una resistenza feroce e tale che ricorderanno per sempre che non rinunciano a ciò che è loro. Dopo aver reso noto che quasi 9 mila russi sono stati uccisi in una settimana, ha poi rivolto un appello ai giovani militari di Mosca: “Dite ai vostri ufficiali che volete vivere.

Che non volete morire ma vivere. Dobbiamo fermare la guerra e ristabilire la pace il più presto possibile“. E ancora: “Li cacceremo via con disonore. Questi non sono guerrieri di una superpotenza ma bambini confusi che sono stati usati“.

Anonymous: “007 russi hanno allertato su attentato a Zelensky”

Il gruppo di hacker Anonymous ha rivelato che i servizi segreti russi (Fsb) avebbero allertato l’Ucraina su un complotto per assassinare il presidente Zelenskiy:”Ora possiamo aspettarci una lotta di potere interna al Cremlino per rovesciare il regime di Putin.

Nel frattempo, continuiamo con gli attacchi“.