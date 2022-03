Ucraina, è allarme sull’insulina: “Bloccato accesso alle scorte. Un crimine contro l’Umanità”

L'accesso di un magazzino di Novo Nordisk è stato bloccato a seguito degli attacchi russi. Qui sono contenute scorte di insulina.

Gli effetti della guerra in Ucraina si stanno facendo sentire anche nella sanità. L’accesso alle scorte di insulina è stato bloccato a seguito di una serie attacchi da parte dei russi nel corso dei quali è stato colpito il magazzino principale di Novo Nordisk nel quale sono conservate scorte di insulina.

A lanciare l’allarme l’epidemiologo Eric Feigl-Ding che su Twitter ha chiesto che l’accesso venga ripristinato quanto prima. “È un crimine contro l’umanità” ha dichiarato senza mezzi termini.

SCOOP—Russian attacks cut off access to the main warehouse for Novo Nordisk drugs in Ukraine, a source says. All of NN’s insulin in 🇺🇦 is stored there. Unless warehouse access restored, pharmacies only have a couple days of #insulin left. ➡️This is also a crime against humanity. pic.twitter.com/GsFBteDFfu

— Eric Feigl-Ding 💙💛 (@DrEricDing) March 1, 2022