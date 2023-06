L’esplosione avvenuta nella notte sulla diga di Kakhovska e la grande massa d’acqua che si è spostata verso la vicina centrale idroelettrica sta mettendo in serio pericolo la popolazione dei villaggi ucraini vicini.

Ucraina, esplosione diga di Kakhovka: inizia l’evacuazione

Come riporta Rbc-Ucraina, il capo del dipartimento di polizia di Kherson Alexander Prokudin ha fatto sapere che sono iniziate le operazioni di evacuazione de villaggi vicini alla diga di Kakhovska, esplosa nella notte in una dinamica ancora da chiarire. “16.000 persone si trovano in una zona critica sulla riva destra del fiume Dnipro ed è in corso un’evacuazione.”

Il pericolo delle inondazioni

Ciò che preoccupa maggiormente gli ucraini, in questo momento, è soprattutto il grave rischio inondazioni che potrebbero verficarsi a seguito della fuoriuscita incontrollata di acqua dalla diga. Il disastro è già iniziato, come afferma ancora Prokudin: “Alle 7:30, i seguenti insediamenti sono stati completamente o parzialmente inondati: Tyaginka, Lvovoe, Otradokamenka (distretto di Berislavsky), Ivanovka, Nikolskoye,Tokarevka, Ponyatovka, Belozerka, il microdistretto di Ostrov (distretto di Kherson). Le evacuazoni proseguono con gli autobus fino alla città di Kherson, poi a Nikolaev e dalì a Khmelnitsky, Odessa, Kropyvnytskyi, Kiev e altre città.”