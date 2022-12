Ucraina: Gb, 'preoccupata per vulnerabilità Crimea, Mosca lancia uav da Krasnodar'

Ucraina: Gb, 'preoccupata per vulnerabilità Crimea, Mosca lancia ...

(Adnkronos) – "Negli ultimi giorni, c'è stato un aumento di attacchi russi a lungo raggio contro le infrastrutture nazionali critiche dell'Ucraina, in gran parte per mezzo di missili da crociera lanciati dall'aria e dal mare, ma quasi certamente hanno incluso anche veicoli aerei senza equipaggio (UAV) forniti dall'Iran e lanciati dalla regione russa di Krasnodar". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina.

"In precedenza – sottolinea il ministero della Difesa di Londra – gli UAV erano lanciati principalmente da località all'interno della Crimea occupata.

Il cambio del sito di lancio è probabilmente dovuto alle preoccupazioni russe sulla vulnerabilità della Crimea ed è anche dovuto al fatto che il rifornimento delle armi in Russia arrivi ad Astrakhan".