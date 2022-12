Per il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, Mosca si prepara a discutere una proposta di pace sul conflitto in Ucraina.

La guerra in Ucraina potrebbe essere un passo più vicina alla sua conclusione: il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, infatti, ha affermato che la Russia è pronta a discutere una “proposta di pace seria”.

Ma non ha risparmiato duri attacchi all’Occidente.

Ucraina, Lavrov: “La Russia è pronta a dialogare su una proposta di pace seria”

La Russia apre alle trattative di pace per porre fine alla guerra contro Kiev. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Ria Novosti, ha dichiarato che Mosca è aperta al dialogo su ”una proposta di pace seria per mettere fine al conflitto in Ucraina”.

Il ministro, tuttavia, ha anche ribadito che l’eventuale proposta dovrà ”tenere conto degli interessi della Federazione russa’’.

L’attacco all’Occidente

Nel medesimo intervento, poi, Lavrov si è anche scagliato contro l’Unione europea e gli Stati Uniti asserendo che la Russia riaprirà i canali di dialogo solo quando in Occidente ci sarà una nuova leadership più “lungimirante”. All’Occidente, il ministro russo ha anche rimproverato di aver ”costruito un muro” e di aver ”smesso di collaborare con noi”, precisando che Mosca ”non fa della situazione attuale una tragedia”, ma è ”sempre pronta a parlare con esperti sani’’.

Infine, Lavrov ha concluso affermando che il conflitto russo-ucraino rappresenta ”una tragedia per la civiltà occidentale, per il sistema occidentale dell’ordine mondiale, che si basava sui principi della globalizzazione proposti dagli americani, che si sono completamente screditati come un sistema non negoziabile che non è in grado di rispettare e preservare i propri principi e i meccanismi imposti a tutti gli altri”.