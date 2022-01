Ucraina, l'imprenditore italiano: "Nessun annullamento di ordini dal Paese"

Roma, 27 gen. (Labitalia) – "Al momento non abbiamo nessun annullamento o problemi sugli ordini verso l'Ucraina. Ne abbiamo alcuni da consegnare ad aprile-maggio e al momento è tutto ok". Così, con Adnkronos/Labitalia, Leonardo Fortunato, titolare dell'azienda Jerbel Srl, che produce costumi da bagno ad Andria, in Puglia, e li esporta in Ucraina.

Per l'imprenditore pugliese, la situazione 'calda' intorno al Paese non ha influito sui propri rapporti commerciali. "Abbiamo un paio di clienti con cui lavoriamo da due-tre anni, e vorremmo espanderci nel Paese ma non è facile. Dovremmo trovare rappresentanti e creare una rete commerciale, e non è semplice", spiega ancora.

"Al momento quindi riceviamo gli ordini, ci facciamo pagare e poi spediamo", conclude.