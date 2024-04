Ucraina, Mattarella: massimo sostegno a Kiev, cercare pace giusta

Sofia, 17 apr. (askanews) - "Massimo sostegno all'Ucraina per riaffermare il principio di pari dignità di ogni Stato: non è ammissibile che uno Stato più forte possa imporsi con le armi a uno Stato meno grande, questo sovverte i principi di civiltà alla base della nascita dell'Onu. Bisogna cerca...

Sofia, 17 apr. (askanews) – “Massimo sostegno all’Ucraina per riaffermare il principio di pari dignità di ogni Stato: non è ammissibile che uno Stato più forte possa imporsi con le armi a uno Stato meno grande, questo sovverte i principi di civiltà alla base della nascita dell’Onu. Bisogna cercare in ogni modo qualunque strada possibile per giungere alla fine del conflitto e a una pace giusta”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro al Palazzo Presidenziale di Sofia con il presidente della Repubblica di Bulgaria, Rumen Radev.

Sulla guerra in Medio Oriente “il rischio che si allarghi il conflitto è drammaticamente presente, va fatto ogni sforzo per una soluzione e l’unica possibile è due Stati per due popoli”, ha concluso.