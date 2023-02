Giorgia Meloni ha tenuto un discorso in occasione della videoconferenza del G7 incentrato sul primo anno di guerra in Ucraina.

Il premier Giorgia Meloni, mentre Palazzo Chigi si tingeva di blu e giallo, ha pronunciato un intervento durante la videoconferenza del G7 convocata a un anno dallo scoppio del conflitto russo-ucraino. Al meeting, in collegamento da Kiev, ha partecipato anche il presidente Volodymyr Zelensky.

In occasione della videoconferenza del G7, è stato deciso di rafforzare l’impianto sanzionatorio verso la Russia di Vladimir Putin.

La decisione è stata condivisa da Meloni che, oltre a ribadire la linea del suo Governo, ha sottolineato l’urgenza di respingere l’invasore russo dall’Ucraina e ripristinare la sovranità e l’integrità territoriale della Nazione. Inoltre, si è anche detta certa del prospero futuro del Paese nell’Ue e del sostegno che riceverà per la ricostruzione.

Nel corso dell’incontro, i leader del G7 hanno anche rimarcato il fatto che, malgrado il terribile anno di guerra, Putin non è riuscito a spaccare l’Occidente che non ha mai negato sostegno militare, finanziario e umanitario a Kiev.

Ucraina, Meloni interviene al G7: “Bisogna contrastare la falsa narrazione di Putin”

Se l’obiettivo del Cremlino era allontanare l’Unione europea dagli Stati Uniti e indebolire la Nato, le cose sono andate nella direzione opposta. Nonostante lo spirito di unità e coesione, tuttavia, per Meloni è fondamentale che vengano incrementati gli sforzi del fronte che lotta per sostenere l’Ucraina. Il premier italiano, infatti, ha affermato che l’Occidente deve avvicinarsi a quello che viene chiamato il Sud Globale ossia quella parte del pianeta influenzata dalla propaganda di Mosca e che è succube della falsa narrazione di Putin e dei suoi fedelissimi.

A questo proposito, ha comunicato di aver recentemente intensificato i contatti con alcuni leader africani.

Il presidente del Consiglio Meloni ha sostenuto che bisogna portare dalla parte dell’Occidente e dell’Ucraina di Zelensky i Paesi poco convinti, come quelli che si sono astenuti dal voto sulla risoluzione dell’assemblea delle Nazioni Unite di giovedì 22 febbraio. L’obiettivo, secondo il premier italiano, è isolare Mosca senza scartare la via diplomatica per la risoluzione del conflitto, nonostante le difficoltà oggettive che attualmente esistono.