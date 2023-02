Ucraina, Mosca attacca l’Occidente: “Non ci sono aperture a iniziative di pace”

Per Mosca, l’Occidente non mostra aperture né propone iniziative di pace sulla guerra in Ucraina. Le accuse del portavoce del Cremlino.

Mosca torna a scagliargli contro l’Occidente accusandolo di boicottare ogni iniziativa di pace volta a porre fine alla guerra in Ucraina.

È quanto denunciato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Washington e Pechino sono ai ferri corti e, mentre la Casa Bianca minaccia “conseguenze” contro la Cina se sosterrà Mosca nella guerra in Ucraina, il colosso asiatico ha invitato la controparte a impegnarsi nella risoluzione del conflitto che il prossimo 24 febbraio festeggerà il suo primo anniversario.

Sulla stessa scia, si pone anche la Russia che, ancora una volta, ha accusato l’Occidente di fomentare gli scontri.

In occasione di un’intervista rilasciata a Rossiya 1, infatti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha tuonato che da parte dell’Occidente non c’è nessuna disponibilità o apertura verso le iniziative di pace in Ucraina. In questo modo, Peskov ha commentato la proposta del presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, di organizzare un incontro a Minsk tra gli Stati Uniti e la Russia.

La proposta di Lukashenko

“Qui è difficile sperare in una sorta di reciprocità e in una risposta a tale iniziativa da parte di almeno qualcuno dell’Occidente”, ha dichiarato ancora il portavoce del Cremlino. E ha concluso: “E abbiamo sentito dichiarazioni da Washington che il presidente americano Joe Biden, ovviamente, non farà altre tappe oltre alla Polonia. Pertanto, finora non c’è disponibilità o apertura da parte dell’Occidente collettivo per le iniziative di pace”.