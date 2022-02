Con l'autorizzazione dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, è ufficialmente iniziato il conflitto: udite esplosioni in diverse città.

La guerra in Ucraina è ufficialmente iniziata. Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio, il presidente russo Putin ha autorizzato l’invasione e lanciato un appello ai soldati ucraini di deporre le armi. Secondo quanto denunciato da Kiev, le truppe russe stanno attaccando dal confine russo e bielorusso ma anche dalla Crimea.

Il capo del Cremlino ha intimato ai paesi stranieri di non interferire onde evitare “conseguenze mai viste“. A Kiev e in altre città sono state udite diverse esplosioni e la CNN ha già segnalato centinaia di vittime mentre l’Ucraina ha per ora parlato di “almeno sette morti e nove feriti” durante i bombardamenti.

Mattarella convoca il Consiglio supremo della Difesa

Dopo le riunioni urgenti di Farnesina e Comitato per la sicurezza, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale per oggi alle 16:30.

Si tratta dell’organo preposto all’esame dei problemi generali politici e tecnici attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale. Presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri per gli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa.

Zelensky: “Combattiamo per la libertà”

Dopo la chiamata alle armi da parte del governo, il presidente ucraino ha annunciato che toglierà tutte le sanzioni a coloro che imbracceranno le armi a difesa del suo paese.

“Stiamo combattendo per la libertà, la Russia è dalla parte del male. I cittadini siano pronti a difendere la sovranità con le armi“, ha aggiunto. Ha inoltre annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con la Russia.

Ucraina chiude spazi aerei a voli civili e chiama i cittadini alle armi

L’autorità d’aviazione europea ha segnalato il rischio per i voli nelle aree circostanti di Russia e Bielorussia a causa di attività militari.

Ha dunque decretato lo stop agli aerei civili nel raggio di 100 miglia nautiche dai confini con l’Ucraina. Poco prima, la compagnia aerea tedesca Lufthansa aveva annunciato la cancellazione di tutti i voli verso l’Ucraina.

Intanto il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov si è così appellato ai suoi concittadini: “Tutti coloro che sono pronti e sanno come utilizzare le armi possono unirsi alle Forze di difesa territoriale nella loro regione“. Il paese, ha aggiunto, sta passando alla modalità di difesa completa.

La Cina non condanna l’invasione

La Cina non ha per il momento condannato l’attacco russo all’Ucraina ma si è limitata a dichiarare di “seguire da vicino” l’evolversi degli eventi e a chiedere di evitare un’escalation. “Esortiamo tutte le parti a esercitare moderazione per evitare che la situazione sfugga al controllo“, ha detto alla stampa il ministro degli Esteri cinese Hua Chunying.

Draghi convoca Comitato sicurezza alle 10

Il Premier Draghi ha convocato un Comitato interministeriale per la sicurezza. La riunione avrà luogo alle 10:00 a Palazzo Chigi.

Di Maio convoca riunione urgente

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha convocato una riunione urgente all’Unità di Crisi della Farnesina. Poco prima aveva condannato l’attacco russo parlando di “un’operazione gravissima e ingiustificata che ha violato il diritto internazionale“. Aveva inoltre ribadito la vicinanza dell’Italia al popolo ucraino insieme ai partner europei ed atlantici. Secondo quanto si apprende, parteciperà anche l’ambasciatore italiano a Kiev Pier Francesco Zazo.

La fuga dei civili da Kiev

Le primi immagini dalla capitale ucraina mostrano il dramma che i civili stanno vivendo da quando hanno preso il via i bombardamenti. Sono centinaia le macchine incolonnate nel tentativo di abbandonare la città e cercare un rifugio sicuro prima che arrivi l’esercito russo. Molti cittadini si stanno anche servendo delle metropolitane, gratuite e utilizzabili come rifugi anti aereo.

Stato di emergenza in Moldavia e Lituania

I presidenti di Moldavia e Lituania, Maia Sandu e Gitanas Nauseda, hanno proclamato lo stato di emergenza dopo l’avvio delle operazioni militari.

Vertice straordinario UE

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha convocato i 27 capi di Stato e di governo dell’Unione Europea per un vertice straordinario programmato per oggi alle 20. Nel ribadire che l’uso della forza e la messa in discussione dei confini prestabiliti tra gli Stati non hanno spazio nel ventunesimo secolo, ha condannato le azioni della Russia e invitato gli stati membri a “rimanere uniti e determinati continuando a discutere su come negoziare con Putin e su come proteggere non solo l’integrità dell’Ucraina ma anche quella internazionale“.

Von der Leyen: “Congeliamo beni russi”

Dopo aver condannato quello che ha definito “un atto barbarico in cui sono già morte persone innocenti“, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un altro pacchetto di sanzioni contro la Russia. “Congeliamo i beni russi e l’accesso delle banche al mercato europeo, colpiremo settori strategici dell’economia russa bloccando l’accesso a tecnologie e mercati che sono fondamentali per loro“, ha dichiarato.

Petrolio vola a 100 dollari al barile

L’operazione militare della Russia ha già avuto i primi effetti sulle borse e sul prezzo del petrolio. Per la prima volta dal 2014, il Brent è volato a 100 dollari al barile con una fiammata di quasi il 7%. Il Wti americano è invece salito a 98 dollari al barile con un rialzo del 6%.

Mosca: “Annientate difese aeree ucraine”

Il Ministero della Difesa russo ha affermato che le difese aree dell’Ucraina sono state soppresse. Al contempo le forze armate avversarie hanno annunciato che la contraerea ha abbattuto un caccia russo Sukhoi nell’est del Paese.

Biden: “Russia renderà conto al mondo”

Un attacco che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito “non provocato e ingiustificato” e di cui il Cremlino dovrà rendere conto davanti al mondo. “Le preghiere dell’intero mondo sono con il popolo dell’Ucraina mentre stasera soffrono un attacco dalle forze militari russe”, ha scritto in un messaggio. Il presidente Putin, ha aggiunto, “ha scelto una guerra premeditata che porterà una perdita catastrofica di vite umane e di sofferenza“. Gli USA e i suoi alleati, ha assicurato, risponderanno in un modo deciso e unito.

Nato: “Proteggeremo gli alleati”

Dopo aver condannato con forza l’attacco della Russia contro l’Ucraina e chiesto a Mosca di fermare immediatamente la sua azione militare, la NATO ha ribadito il suo sostegno al popolo ucraino e affermato che farà tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati. “Questa è una grave violazione del diritto internazionale e una seria minaccia alla sicurezza euro-atlantica. Gli alleati si incontreranno per affrontare la rinnovata aggressione della Russia“, ha dichiarato il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg. Alle 12 è prevista una sua conferenza stampa.

Ucraina impone legge marziale

L’Ucraina ha imposto la legge marziale nel paese. Secondo quanto riportato da una giornalista della CNN stanziata Charkiv, la seconda città più grande del paese, le autorità hanno invitato la popolazione a restare a casa, non andare al lavoro e non portare i figli a scuola. Il consiglio nazionale dei mass media ha inoltre vietato la riproduzione delle televisioni il lingua russa.

“Ci stanno evacuando dagli uffici della mia compagnia. Per ora stiamo a Kiev, poi si vedrà. Questi bastardi lo hanno fatto davvero alla fine, non ci posso credere“, ha affermato un testimone all’indomani dell’attacco russo.

Putin autorizza l’invasione dell’Ucraina

Già nella serata precedente il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky aveva segnalato la presenza di quasi 200 mila soldati schierati e migliaia di veicoli di combattimento, accusando gli avversari russi di aver fatto un passo avanti nel territorio di un altro paese che “potrebbe essere l’inizio di una grande guerra nel continente europeo“. E, poche ore dopo, Putin è apparso in tv annunciando ufficialmente l’autorizzazione ad operazioni militari nel Donbass. Un atto che ha dato il via ai bombardamenti con lancio di missili e colpi di mortaio in tutto il paese, Kiev compresa.