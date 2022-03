Secondo Arestovich la guerra tra Rusia e Ucraina finirà entro maggio perché Mosca avrà esaurito le risorse per portarla avanti.

Il consigliere della presidenza ucraina Oleksiy Arestovich ha spiegato quando secondo lui finirà la guerra attualmente in corso: a suo dire il conflitto terminerà entro maggio perché la Russia esaurirà le risorse per continuare l’invasione. La sua durata, ha evidenziato, dipenderebbe infatti da quante risorse il Cremlino è disposto a impegnare per la campagna.

Quando finirà la guerra secondo Arestovich

In un video diffuso dai media ucraini e citato da Reuters si è infatti così espresso: “Penso che entro l’inizio di maggio dovremmo avere un accordo di pace, forse molto prima, vedremo“. Secondo lui la situazione è ad un bivio: o ci sarà un accordo molto rapidamente, entro una o due settimane, con il ritiro delle truppe dal territorio invaso, o la Russia cercherà di mettere insieme alcuni siriani per un secondo tentativo.

“Quando respingiamo anche loro, ci sarà un accordo entro metà aprile o fine aprile“, ha aggiunto. Un terzo scenario, che egli stesso ha definito “completamente folle“, vedrebbe poi Mosca inviare nuovi coscritti dopo un mese di addestramento.

Quando finirà la guerra secondo Hodges

Opinione diversa invece quella del generale Ben Hodges, ex comandante dei militari statunitensi in Europa. Secondo lui la Russia finirà infatti le risorse per la guerra sul terreno entro dieci giorni: “Mancano le munizioni, il tempo e anche le forze“.