La Russia ha lanciato un nuovo attacco con i droni, colpendo alcuni dei quartieri più popolosi della città ucraina di Kharkiv. Nella notte, sono state uccise almeno 5 persone, tra cui 3 operatori del servizio di emergenza; lo hanno dichiarato immediatamente i funzionari locali.

Ucraina, ennesimo raid russo sui quartieri di Kharkiv

I Vigili del fuoco e i soccorritori hanno lavorato tutta la notte per fronteggiare le conseguenze della nuova offensiva lanciata dai russi. Il sindaco della città ucraina, Terekhov, ha spiegato su Telegram che le forze russe hanno colpito la città nella tarda serata di mercoledì, puntando le infrastrutture civili, provocando incendi di grandi dimensioni e danneggiando alcune case site nella parte più popolosa della città di Kharkiv. Dall’inizio dell’invasione nel febbraio 2022, la città è stata regolarmente attaccata ed è stata un obiettivo frequente degli assalti russi anche delle ultime settimane.

La conta delle vittime a Kharkiv

Secondo le informazioni che sono arrivate fino a questo momento, sembrerebbe che il bilancio dei morti sia fermo a 5, dopo che per le prime ore erano stati dichiarati solo 3 decessi. Tra i 5 morti di Kharkiv, 3 sono operatori del servizio di emergenza intervenuti per aiutare la popolazione in difficoltà.