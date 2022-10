Ucraina, Stoltenberg sulle armi nucleari: “Circostanze in cui Nato potrebbe usarle sono remote”

"Non entrerò nel modo esatto in cui risponderemo". Così il segretario generale della Nato Stoltenberg parlando dell'eventualità di usare armi nucleari.

A quasi otto mesi dal suo inizio, il conflitto in Ucraina si sta addentrando progressivamente in una nuova fase. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha fatto il punto della situazione sull’andamento della guerra in Ucraina.

Contestualmente ha anche spiegato che la stessa Nato potrebbe impiegare le armi nucleari in circostanze “estremamente remote”.

In merito all’eventualità che la Russia possa attaccare l’Ucraina con questo tipo di armi ha spiegato: “Non entrerò nel modo esatto in cui risponderemo”.

Ucraina, Stoltenberg fa il punto sull’eventualità di usare armi nucleari

Nell’intervento fatto dal segretario generale della Nato al termine della riunione tra i ministri della Difesa ha sottolineato che la Nato lavorerà anche, in vista dell’arrivo dell’inverno affinché le forze militari ucraine continuino ad essere ben rifornite: “Accolgo con favore l’annuncio di oggi della Spagna che fornirà lanciatori per rafforzare le difese aeree dell’Ucraina.

Ringrazio tutti i nostri alleati per i contributi significativi e li esorto a continuare a intensificare”.

Sulla Bosnia-Erzegovina: “Continueremo a sostenere i suoi sforzi”

Non meno importante è stata la riflessione di Stoltenberg sull’eventualità che la Bosnia-Erzogovina possa fare ingresso nella Nato: “Continueremo a sostenere i suoi sforzi verso l’ingresso nella Nato, ma alla fine spetta alla Bosnia-Erzegovina decidere se chiedere o meno l’adesione e poi spetterà ai trenta Paesi alleati decidere, trentadue appena entrano anche Finlandia e Svezia”.