Ucraina, un giocatore brasiliano dimenticato a Kiev: “Non c’era più nessuno”

Brutta disavventura per Moreno. Il giocatore brasiliano di futsal è stato dimenticato in Ucraina.

Continua l’incubo per le persone di altre nazionalità bloccate in Ucraina a causa dell’invasione russa. Un incubo che per molti potrebbe terminare ma per altri no. Questo è il caso di Moreno, giocatore brasiliano di futsal che è stato dimenticato in albergo a Kiev.

La scorsa settimana molti giocatori brasiliani dei club ucraini avevano lanciato un appello al loro governo chiedendo di fare di tutto pur di farli tornare in patria. I videomessaggi hanno fatto il giro del mondo grazie ai social e, a quanto pare, dal Brasile si sono mobilitati per garantire l’uscita dei calciatori russi dall’Ucraina.

Sabato 26 febbraio 2022, quasi tutti i giocatori brasiliani bloccati a Kiev sono riusciti a lasciare la città, peccato però che all’appello mancava Moreno.

La disavventura di Moreno

Jonatan Bruno Santiago, nome completo di Moreno, è approdato a Kiev nell’agosto del 2021 per giocare nella la squadra di futsal della città: lo SkyUp Kiev. Moreno, come tanti calciatori sia brasiliani sia di altre nazionalità avevano riposto tante aspettative nella loro esperienza in Ucraina, senza pensare che dopo qualche mese potesse esplodere un conflitto.

Il giocatore di futsal si era rifugiato nell’hotel insieme ai brasiliani dello Shakhtar Donetsk allenati da mister De Zerbi e sabato, dopo essersi allontanato per qualche minuto, improvvisamente non ha visto più nessuno. I giocatori dello Shakhtar sono partiti dimenticadosi di Moreno.

Lo sfortunato giocatore brasiliano ha raccontato la sua vicenda a Globo, dichiarando: “Eravamo io, un giocatore e un altro brasiliano, con lo staff tecnico.

Tutti se ne sono andati: siamo stati insieme tutto il tempo, si sono solo dimenticati di noi“. Per quanto riguarda l’allontanamento dal gruppo, Moreno ha spiegato che sabato scorso hanno pranzato tutti insieme e dopo pranzo lui era salito in camera per farsi una doccia. Terminata la doccia, Moreno è tornato nella hall dell’albergo e si è reso conto che tutti erano ormai andati via.