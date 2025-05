Ucraina e vertice dei leader Ue: “Pronti alla tregua”. La dura replica di Mosca

Mentre il conflitto in Ucraina continua a infiammare lo scenario internazionale, i leader Ue rilanciano l’appello per una tregua immediata e incondizionata di 30 giorni nel nuovo vertice. La proposta, già sostenuta dagli Stati Uniti e accolta da Kiev, punta a favorire un’apertura diplomatica. Tuttavia, da Mosca arriva una replica netta, che raffredda le speranze di una de-escalation imminente.

Ucraina e vertice dei leader Ue: “Pronti alla tregua”

In un gesto fortemente simbolico, i capi di Stato di Regno Unito, Francia, Germania e Polonia sono giunti oggi a Kiev per esprimere il loro sostegno all’Ucraina, proprio mentre le tensioni con Mosca raggiungono un nuovo picco. La visita avviene a poche ore di distanza dalla grande parata militare organizzata da Vladimir Putin sulla Piazza Rossa di Mosca, in occasione dell’80° anniversario della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale.

“Con gli Usa chiediamo alla Russia di concordare un cessate il fuoco completo e incondizionato di 30 giorni per creare lo spazio per i colloqui su una pace giusta e duratura”, hanno dichiarato Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk in una dichiarazione al loro arrivo a Kiev.

I leader hanno dichiarato di essere pronti a sostenere i colloqui di pace il prima possibile, con l’intento di discutere l’attuazione tecnica di un cessate il fuoco e di preparare un accordo di pace completo. Hanno sottolineato che lo spargimento di sangue deve cessare, che la Russia deve fermare la sua invasione illegale e che l’Ucraina deve poter prosperare come nazione sicura, protetta e sovrana all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale per le generazioni future.

Inoltre, hanno assicurato che continueranno ad aumentare il sostegno all’Ucraina, precisando che, finché la Russia non accetterà un cessate il fuoco duraturo, continueranno a intensificare la pressione sulla macchina da guerra russa.

Un nuovo colloquio con Trump

Dopo l’incontro della Coalizione dei Volenterosi a Kiev, il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha riferito che tutti e cinque i leader, tra cui Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk e Keir Starmer, hanno avuto una chiamata costruttiva con Donald Trump, focalizzandosi sugli sforzi di pace.

Sybiha ha anche ribadito che l’Ucraina e i suoi alleati sono pronti a un cessate il fuoco totale e incondizionato, su terra, aria e mare, per almeno 30 giorni a partire da lunedì. Ha aggiunto che, se la Russia accetterà e sarà garantito un monitoraggio efficace, un cessate il fuoco duraturo e misure per rafforzare la fiducia potrebbero aprire la strada a negoziati di pace.

Ucraina e vertice dei leader Ue: “Pronti alla tregua”. La dura replica di Mosca

Secondo quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista rilasciata alla ABC, una condizione essenziale per giungere a una tregua di 30 giorni tra Russia e Ucraina sarebbe l’interruzione dei rifornimenti di armi occidentali a Kiev.

Peskov ha attribuito alla parte ucraina la responsabilità dello stallo nei negoziati, affermando che non sarebbe il presidente russo Vladimir Putin a ostacolare il dialogo. Al contrario, ha sostenuto che il capo del Cremlino starebbe compiendo ogni sforzo possibile per trovare una soluzione diplomatica al conflitto e per arrivare a un’intesa di pace.