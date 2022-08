Guerra in Ucraina, il leader di Kiev Volodymyr Zelensky è intervenuto all’Onu ponendo l’accendo sul rischio nucleare alla centrale di Zaporizhzhia.

Intervenendo a una riunione del Consiglio di Sicurezza all’Onu, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è scagliato contro la Russia asserendo che “Mosca deve porre fine immediatamente al ricatto nucleare” esercitato tenendo in scacco la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Ucraina, Zelensky all’Onu: “Mosca deve porre fine al ricatto nucleare”

Sono passati sei mesi dallo scoppio del conflitto russo-ucraino. Era il 24 febbraio quando le truppe russe hanno dato inizio all’operazione militare speciale ordinata dal Cremlino, invadendo il Paese guidato dal presidente Zelensky avviando un’azione bellica che da guerra lampo si è trasformata in una guerra di logoramento.

In occasione dei sei mesi di guerra, il Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite si è riunito per discutere della situazione in Ucraina.

Nel corso del vertice, il leader di Kiev ha rilasciato alcune dichiarazioni intervenendo al meeting in videoconferenza.

“La Russia ha portato il mondo sull’orlo di una catastrofe nucleare. I bombardamenti russi su Zaporizhzhia mettono l’Europa sotto la minaccia delle radiazioni, questo è un fatto. Mosca deve porre fine immediatamente al ricatto nucleare“, ha dichiarato Zelensky al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. “Il futuro del mondo ha deciso sul territorio dell’Ucraina.

La Russia deve essere resa responsabile per i suoi crimini“, ha aggiunto.