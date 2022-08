Johnson a Kiev: “L’Ucraina può vincere la guerra. Nuovo pacchetto di aiuti in arrivo”

Il premier inglese Boris Johnson si è recato a Kiev per la terza volta e ha annunciato l’invio di un nuovo pacchetto di aiuti da 66 milioni di dollari.

Johnson a Kiev: il primo ministro inglese si è recato in Ucraina a sorpresa, facendo visita a Zelensky per la terza volta dallo scoppio del conflitto russo-ucraino.

Johnson a Kiev: “L’Ucraina può vincere la guerra”

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è recato a Kiev per la terza volta in occasione del Giorno dell’Indipendenza. La ricorrenza ha coinciso con i primi sei mesi di guerra in Ucraina.

A proposito del conflitto, Johnson ha sottolineato che la drammatica situazione vissuta dal Paese “riguarda tutti noi. Ecco perché sono a Kiev. Il Regno Unito continuerà a sostenere i nostri amici ucraini. Credo che Kiev possa vincere questa guerra”.

Accogliendo il premier britannico, invece, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che “è la terza volta che Boris Johnson è in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa” e ha aggiunto che “non tutti i Paesi sono tanto fortunati da avere un amico così”.

“Nuovo pacchetto di aiuti in arrivo”

Durante la sua visita a sorpresa, il primo ministro inglese ha comunicato ufficialmente l’invio di un nuovo pacchetto di aiuti da 66 milioni di dollari a Kiev, asserendo con convinzione che l’Ucraina “può vincere e vincerà” la guerra contro la Russia.

Per quanto riguarda il nuovo pacchetto di aiuti militari, Downing Street ha spiegato che sono incluse “munizioni” e “200 droni con tecnologia d’avanguardia che consentiranno all’Ucraina di tracciare e prendere di mira meglio le forze di invasione russe”. Inoltre, verranno inviati anche “850 micro-droni specificamente progettati per l’uso in città e villaggi per rilevare le forze nemiche in avvicinamento”.

Per l’esecutivo di Londra, il nuovo pacchetto rappresenta “un passo avanti rispetto alle attuali capacità ucraine di sorveglianza a lungo raggio e difensive”.