Ucraina, Zelensky smentisce Mosca: "Bakhmut non è caduta, ma la situazione è difficile"

Anche dalla Polonia dove è stato in visita Volodymyr Zelensky smentisce Mosca: “Bakhmut non è caduta, ma la situazione è difficile”. Il presidente di Kiev nega che la città contesa da settimane sia in mano russa ma ammette che potrebbe capitolare. Il dato è che il capo di stato del paese aggredito ha fermamente negato che Bakhmut sia stata conquistata dalle truppe russe.

Zelensky: “Bakhmut non è caduta”

Tuttavia Zelensky non ha avuto difficoltà nel dire che attualmente situazione nella città è “la più difficile” fra quelle sul fronte di guerra. Ecco perché il presidente ucraino ha sottolineato che, malgrado il suo obiettivo principale sia quello di non cedere terreno, se la situazione dovesse peggiorare ed “aumentasse il rischio di perdite ancora maggiori a Bakhmut”, si potrebbe pensare ad un arretramento tattico. Ukrinform rivela in queste ore che Zelensky avrebbe lasciato carta bianca al generale Oleksander Sirskii, responsabile delle operazioni in città, per ordinare ove le condizioni strategiche lo richiedessero, un ritiro ad un certo punto.

Un ritiro strategico se le cose peggiorassero

Il solo modo per scongiurare questa evenienza è ribadire il suo appello alle potenze occidentali alleate “affinché aumentino le forniture di armi a Kiev”: Secondo Zelensky “più armi riceveranno le forze armate, più velocemente i soldati ucraini saranno in grado di ribaltare la situazione“.