Udine, arrestati i due afghani che hanno aggredito e rapinato un militare

L’aggressione ai danni del militare è avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 16 Maggio fra le strade di Udine. Il 41enne è stato avvicinato da due ragazzi stranieri di poco più di 20 anni, che lo hanno spintonato fino a farlo cadere nel tentativo di rapinarlo.

Udine, militare aggredito e rapinato: arrestati due afghani

Il tentativo di rapina è andato in scena verso le ore 18 di martedì in via Aquileia, nel centro di Udine. Un uomo di 41 anni, militare, stava camminando tranquillamente per strada quando è stato raggiunto da due afghani di 25 e 26 anni che lo hanno minacciato, spinto a terra e rapinato del suo portafoglio. L’uomo aggredito ha iniziato a gridare chiedendo aiuto, fino all’intervento di una pattuglia dell’Aliquota di Primo Intervento della Sezione Radiomobile.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto dei due malviventi

I due afghani hanno tentato la fuga, ma sono stati raggiunti in breve tempo dai carabinieri che li hanno arrestati in flagranza di reato. La persona rapita accusava forti dolori al braccio e al torace, dovuti alla veloce collutazione e alla caduta sull’asfalto, ed è stata accompagnata al pronto soccorso: per lui, fortunatamente, non si tratta di nulla di grave.