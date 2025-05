A Uomini e Donne, il programma che ormai tutti conoscono per i suoi colpi di scena, Gianni Sperti ha fatto parlare di sé ancora una volta. Durante una delle recenti puntate, l’opinionista ha deciso di indagare più a fondo nelle conversazioni private di Sabrina Zago e Guido. I messaggi tra i due, che sembravano innocenti all’inizio, hanno rivelato dettagli sorprendenti e nuovi sviluppi.

Cosa si nasconde dietro quelle parole?

UeD, Gianni Sperti guarda il telefono di Sabrina

Quando è arrivato il turno di Sabrina Zago e Guido al centro dello studio, la Dama ha scelto di mostrare il suo telefono alla redazione per provare che, non solo per mostrare il suo interesse verso Guido, ma anche che lui ricambiasse i suoi sentimenti in qualche modo.

Come accade in queste circostanze, il compito di esaminare il contenuto del cellulare è stato affidato a Gianni Sperti, che, come sempre, ha avuto il ruolo di smascherare eventuali verità nascoste.

“Tu mi hai detto di controllare le chiamate. Sabrina c’è sempre nelle chiamate di Guido, due volte al giorno“, dichiara l’opinionista.

UeD, Gianni Sperti guarda il telefono di Sabrina: la verità sui messaggi di Guido

In seguito, Gianni Sperti legge alcuni messaggi inviati dal Cavaliere: ‘Ho davvero bisogno di sentire la tua vicinanza‘. Poi, Sabrina gli invia una canzone di Alessandra Amoroso, ‘Arrivi tu’. La risposta di Guido non tarda ad arrivare: ‘Mi hai emozionato, stasera mi addormenterò pensando a te’.

Tuttavia, nonostante i messaggi mostrassero un evidente interesse da parte sua, il Cavaliere ha comunque scelto di interrompere la conoscenza con Sabrina Zago.