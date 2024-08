Lunedì 26 agosto è morta la signora Gina, conosciuta sui social come la nonna di Ultimo. Il cantante si è giustamente chiuso nel suo dolore, ma i fan hanno esagerato, arrivando a disturbare anche il funerale.

Ultimo, caos al funerale della nonna per colpa dei fan

Sono giorni estremamente dolorosi per Ultimo, che lunedì 26 agosto ha detto addio alla nonna Gina. L’anziana si è spenta all’età di 96 anni, dopo un breve ricovero in una clinica romana. La notizia della sua scomparsa, annunciata da Sandro Moriconi, papà del cantautore, ha subito fatto il giro dei social. Purtroppo, i fan hanno avuto atteggiamenti sconsiderati, arrivando a rovinare anche il funerale.

Cosa è successo al funerale della nonna di Ultimo?

I fan di Ultimo non hanno solo accerchiato la clinica dove è morta nonna Gina, ma si sono presentati anche al funerale a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti. A denunciare quanto accaduto durante l’ultimo saluto sono stati alcuni seguaci, sui social. Pare che una fan si sia fatta anche un selfie con la bara. “Vi siete comportati come gli animali“, ha scritto una follower su X (ex Twitter).

Ultimo, funerale di nonna Gina: intervengono i Carabinieri

Una mancanza di rispetto enorme, comportamenti che non possono in nessun modo essere giustificati o accettati. Per allontanare i fan dal funerale di nonna Gina sono intervenuti i Carabinieri. Se Ultimo, da sempre molto gentile con i seguaci, dovesse cambiare atteggiamento avrebbe ragione da vendere.