Ultimo in lutto: addio all’adorata nonna Gina

Ultimo in lutto: Sandro Moriconi annuncia la morte di Gina

Terribile lutto per Ultimo: è morta l’adorata nonna Gina. Spesso protagonista dei video social del cantautore romano, la donna è scomparsa all’età di 96 anni.

Giorni difficili per Ultimo, che si è ritrovato a dire addio all’adorata nonna Gina. Madre di suo papà Sandro, l’anziana è deceduta all’età di 96 anni. Un lutto che ha colpito tutta la famiglia Moriconi, che considerava la donna come un vero e proprio pilastro.

Il triste annuncio di Sandro Moriconi

A rendere pubblico il lutto è stato Sandro Moriconi, papà di Ultimo. Via Instagram, a didascalia di una foto che ritrae Gina sorridente come non mai, ha scritto:

“Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla, da lassù non mangerò tanto”.

Ultimo: le ultime parole per nonna Gina

Al momento, Ultimo non ha ancora condiviso sui social un pensiero per nonna Gina. Probabilmente, sta vivendo il suo lutto lontano dai riflettori e ne parlerà soltanto quando avrà metabolizzato la perdita. L’ultimo filmato che lo ritrae felice con la 96enne risale allo scorso 26 giugno, quando l’anziana annunciava la disponibilità dei biglietti per i concerti a San Siro e allo Stadio Olimpico.