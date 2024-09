Il trend, reso famoso su TikTok, ha trasformato il semplice gesto di fare la spesa in un’occasione per trovare l’amore. Ecco cosa rappresenta l’ananas nel carrello del supermercato.

L’ananas nel carrello della spesa: il significato

L’idea è nata da un video virale della comica spagnola Vivy Lin, che ha spiegato in maniera ironica le semplici regole. L’orario migliore per cercare l’anima gemella sarebbe tra le 19 e le 20, il cosiddetto “hookup time”, “momento di aggregazione”, ovvero l’ora in cui generalmente si conclude il turno di lavoro o si finisce di studiare. Fondamentale è avere un ananas posizionato a testa in giù nel carrello per comunicare la volontà di conoscere qualcuno.

Il trend, che sul nuovo social ha preso il nome di “Ligar en Mercadona”, è partito principalmente in Spagna ma ha preso piede anche in Italia nei punti vendita Esselunga.

I prodotti da inserire nel carrello della spesa per trovare l’amore

Affinché il rituale di seduzione possa andare a buon fine, il consiglio è di non inserire solo l’ananas nel proprio carrello della spesa, ma anche altri prodotti.

La cioccolata, per esempio, indica la ricerca di una relazione dolce e romantica, mentre le conserve comunicano l’intenzione di costruire qualcosa di duraturo. Le caramelle, invece, sono per chi cerca un’avventura più breve e passionale.

L’iniziativa della catena di supermercati spagnola

La catena dei market spagnola non si è fatta scappare l’occasione e nelle scorse settimane ha pubblicato sui suoi profili social un video con un ananas: