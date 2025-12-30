Un giudice blocca la revoca dello status di protezione temporanea per i sudanesi del sud

Recentemente, un giudice federale ha emesso un’ordinanza che impedisce all’amministrazione Trump di annullare lo status di protezione temporanea per i cittadini del Sudan del sud residenti negli Stati Uniti. Questa decisione è stata presa a seguito di una richiesta d’emergenza presentata da un gruppo di sudanesi e da un’organizzazione per i diritti degli immigrati.

Il caso legale e la sua importanza

Il giudice Angel Kelley, operante a Boston, ha accolto la richiesta di sospensione dello status, che era previsto scadere il 5 gennaio. La causa è stata intentata da diversi cittadini sudanesi del sud e dall’organizzazione African Communities Together, che ha accusato il Dipartimento della Sicurezza Nazionale di agire in modo illegittimo. Secondo l’accusa, la revoca dello status metterebbe a rischio la vita di molti immigrati, costringendoli a tornare in una nazione che affronta gravi crisi umanitarie.

Il contesto dello status di protezione temporanea

Lo status di protezione temporanea, o TPS, è stato originariamente concesso ai cittadini del Sudan del sud nel 2011, subito dopo che il paese ha ottenuto l’indipendenza dal Sudan. Da allora, è stato rinnovato diverse volte a causa di conflitti interni e instabilità regionale. Questo status consente ai beneficiari di lavorare legalmente negli Stati Uniti e di ricevere protezione temporanea dalla deportazione.

Le dichiarazioni del governo e la risposta internazionale

Il segretario alla Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, ha sostenuto che il Sudan del sud non soddisfa più i requisiti per il TPS, facendo riferimento a un presunto miglioramento della situazione nel paese. Secondo le sue affermazioni, il rinnovato processo di pace e le relazioni diplomatiche consolidate giustificherebbero la fine di questo status di protezione.

Tuttavia, questo punto di vista è stato contestato da un rapporto di esperti delle Nazioni Unite, che ha evidenziato come le sofferenze umane nel Sudan del sud siano rimaste costanti, nonostante i cambiamenti nel conflitto. Le condizioni di vita nel paese continuano a essere critiche, con alti livelli di insicurezza alimentare e segnalazioni di fame in diverse comunità.

Le sfide per i cittadini sudanesi del sud

Circa 232 sudanesi del sud beneficiano attualmente dello status di protezione temporanea negli Stati Uniti, mentre un numero aggiuntivo di 73 ha richieste pendenti. La causa legale ha messo in evidenza le conseguenze devastanti di una possibile deportazione per questi individui, costretti a tornare in un ambiente pericoloso e instabile.

Prospettive future

Questa sentenza rappresenta un passo significativo nella lotta per i diritti degli immigrati e per la protezione degli individui vulnerabili. La decisione del giudice Kelley sottolinea l’importanza di considerare le reali condizioni nei paesi di origine degli immigrati, piuttosto che basarsi su dichiarazioni governative che potrebbero non riflettere la verità. L’attenzione ora si sposta sul futuro del TPS e su come l’amministrazione attuale affronterà la questione.