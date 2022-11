Una scossa di media intensità, magnitudo 5.4 ha colpito le Filippine. Il terremoto è avvenuto nella provincia di Pampanga, l'epicentro è a 34km da Ang

Un terremoto di magnitudo 5.4 si è abbattuto sulle Filippine. L’epicentro è a 32km da Angeles, nella provincia di Pampanga. La scossa si è verificata intorno alle 15.30 di oggi, 8 novembre 2022. La latitudine è +15°20′27″, la longitudine è +120°48′53″.

Un terremoto colpisce le Filippine, la magnitudo è 5.4

Non è il primo terremoto che si verifica nella zona del Sud-Est Asiatico. La zona costiera e delle isole di quella parte del mondo è fortemente sismica. Di recente, sempre nelle Filippine, si è verificato un terremoto di magnitudo 6.4. La data è quella del 25 ottobre 2022 è la zona è quella di Lagayan, nella provincia di Abra. Durante quel sisma ci furono 26 feriti e danni alle infrastrutture.

I terremoti recenti

Tra i terremoti più recenti si registrano quello del 1 novembre 2022 a Torreano, in Friuli Venezia Giulia dove la magnitudo registrata era di 3.2. Restando in Italia, dopo la tragica alluvione, anche un terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito le Marche in data 2 novembre 2022. Nello stesso giorno, in California, Stati Uniti d’America, c’è stato un violento terremoto di magnitudo 6.0.