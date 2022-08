Un uomo, in Inghilterra, si addormenta sul tetto dell'auto con indosso solo le mutande. La scoperta è resa nota dalle telecamere installate.

In Inghilterra, un uomo si addormenta in mutande sul tetto di un’auto. A riprendere la scena, le telecamere di sicurezza a circuito chiuso installate nella sua abitazione. Un residente è rimasto sbalordito nell’imbattersi in quella scena. Il protagonista della vicenda era apparentemente ubriaco.

Un uomo dorme in mutande sul tetto dell’auto: la scoperta

Durante la mattina di ferragosto, un residente di Norfolk, in Inghilterra, si è trovato davanti ad una scena molto curiosa.

L’uomo, nel corso della notte, aveva sentito degli strani rumori provenire dall’esterno dell’abitazione. Credendo fosse la norma, trattandosi di qualche festa organizzata per ferragosto, ha comunque controllato le immagini notturne riprese dalle telecamere di sicurezza installate.

La testimonianza del residente

Il residente, che ha scoperto tutta la scena, ha rivelato al The Sun la vicenda: “Avevo sentito del trambusto e avevo visto alcuni frammenti di vetro sparsi a terra in giardino. La mattina dopo, facendo scorrere le telecamere a circuito chiuso per vedere cosa era accaduto, mi sono imbattuto in questo individuo che dormiva in mutande sopra il tetto dell’auto”.

Lo strambo protagonista della vicenda aveva indosso solo le mutande e un paio di calzini, mentre dormiva sul tetto di un’auto di colore grigio, parcheggiata davanti casa.

Quando i residenti sono scesi in strada per controllare, l’uomo però era sparito.