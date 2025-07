Una birra per le due Gorizie. Borderless Beer Fest 2025: la birra che unisce Gorizia e Nova Gorica 

Per il fine settimana di venerdì 29 e sabato 30 agosto 2025 è in programma uno degli appuntamenti più simbolici dell’estate transfrontaliera: la quinta edizione di Borderless Beer Fest, la festa della birra che abbatte i confini animando le due Gorizie.

L’edizione di quest’anno assume un valore ancora più speciale: si inserisce infatti nel programma ufficiale di GO! 2025 – Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura, con il sostegno del GECT GO, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale.

Birra senza confini

Nato nel 2021 per celebrare i 70 anni della “Domenica delle Scope” – giornata storica in cui centinaia di cittadini jugoslavi riuscirono ad attraversare temporaneamente il confine per riabbracciare i propri cari a Gorizia – il Borderless Beer Fest è diventato, anno dopo anno, un evento simbolo di riconciliazione, cultura condivisa e passione per la birra artigianale.

Alla base della manifestazione, la collaborazione tra il Birrificio Antica Contea di Gorizia e il Birrificio Reservoir Dogs di Nova Gorica: un’amicizia nata per caso e diventata partnership solida, capace di raccontare con semplicità e gusto la possibilità di costruire ponti là dove un tempo c’erano muri.

La piazza che unisce l’Europa spillando 16 birre artigianali

Il festival si svolgerà, come da tradizione in Piazza della Transalpina / Trg Evrope, un luogo che più di ogni altro incarna l’idea stessa di frontiera superata. Proprio qui, sulla linea di confine tra Italia e Slovenia, verrà installato l’iconico bancone di spillatura a cavallo tra due Stati, da cui saranno servite le sedici birre artigianali – otto per ciascun birrificio – protagoniste dell’edizione 2025.

Tra le proposte anche la celebre borderless beer, la Golden Ale creata in collaborazione con GO! 2025 e rinnovata per l’occasione: una birra simbolica, nata per celebrare la candidatura delle due città a Capitale europea della Cultura e ora rinnovata per raccontarne il traguardo raggiunto.

Musica e gusto oltre le frontiere

Ad arricchire l’esperienza ci sarà anche un cartellone musicale “fuori dagli schemi”, curato in collaborazione con il GECT GO e pensato per rispecchiare lo spirito transfrontaliero dell’evento.

Venerdì 29 agosto apriranno la serata gli Overlaps (ore 20:00), seguiti dai BeerBong alle 21:30. Sabato 30, la musica inizierà alle 19:30 con Matej Audioholik, proseguirà alle 21:00 con Recycle Man (ex AliEn) e si chiuderà alle 22:30 con l’energia dei Pigs Parliament. Il tutto accompagnato da food truck gourmet pronti a soddisfare ogni palato.

Una tradizione che guarda al futuro

Il Borderless Beer Fest non è soltanto un evento dedicato alla birra: è una festa popolare, un’occasione per celebrare un’identità culturale comune che ha saputo superare le ferite della storia. È la dimostrazione che la cooperazione tra comunità può dare vita a qualcosa di autentico, condiviso, duraturo.

In un’Europa che cerca nuove narrazioni e ponti tra le differenze, Gorizia e Nova Gorica offrono un modello di integrazione costruito con spontaneità e passione. E la birra, in questo caso, diventa linguaggio universale. Perché a volte, un brindisi può davvero unire due mondi.