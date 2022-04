Una coppia sbaglia volo e si ritrova a Madrid invece che a Londra

Una coppia di fidanzati sbaglia volo all'aeroporto di Marsiglia. Una volta atterrati a Madrid, Elise e Jessy sono andati nel panico.

Una coppia di fidanzati prende un volo sbagliato e invece di atterrare a Londra atterra a Madrid. Quella che può sembrare la trama di un film è una reale disavventura accaduta a due giovani inglesi. Non è la prima volta che accade una cosa del genere.

Una coppia sbaglia volo ed atterra a Madrid

Elise e Jessy erano di ritorno da una vacanza a Marsiglia, in Francia, quando all’aeroporto, forse per la fretta o per la troppa sicurezza, si sono imbarcati sul velivolo errato. I controlli sono stati fatti nei minimi dettagli e nè il personale di bordo nè il personale dell’aereoporto si è accorto di nulla. Elise e Jessy hanno capito di essere arrivati in Spagna solo dopo aver sentito il capitano dell’aereo parlare in spagnolo e pronunciare la parola “Madrid”.

La risposta della compagnia aerea

La vicenda fortunatamente si è risolta con l’epilogo migliore, il ritorno a casa dopo 5 ore. Nonostante ciò, i due fidanzati hanno detto di essere andati nel panico. La storia di Elise e Jessy è stata riportata dal quotidiano inglese Mirror, che ha anche contattato la compagnia aerea Ryanair per chiedere spiegazioni sull’accaduto. Ryanair ha risposto al quotidiano inglese in questo modo: “Il signor Jezequel e la signora Mallia si sono imbarcati sul volo da Marsiglia a Londra Stansted attraverso il gate corretto.

Tuttavia, non hanno seguito la rotta assegnata all’aereo in partenza per Londra Stansted, hanno attraversato un’area non autorizzata e si sono imbarcati erroneamente su un volo in partenza per Madrid”