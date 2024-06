Scintille tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: urla e piatti in aria durante una lite

Lite violenta tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì in un ristorante di Roma: urla, accuse e oggetti lanciati. La tensione tra i due attori separati esplode pubblicamente.

Una terribile lite ha coinvolto l’ex coppia d’oro del cinema italiano, il regista Paolo Virzì (60 anni) e l’attrice Micaela Ramazzotti (45), ormai separati e in fase di divorzio.

La tensione è esplosa in un ristorante di Roma, in piazza Albania, nel quartiere Aventino, dove i due erano clienti abituali. Intorno alle 22, Ramazzotti era a cena con il figlio di 11 anni, avuto con Virzì, e il nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto. Inaspettatamente è arrivato Virzì, accompagnato dall’altro figlio 14enne e dalla figlia maggiore avuta da un precedente matrimonio.

La situazione è rapidamente degenerata: offese, urla e accuse hanno fatto scattare una lite furiosa, con piatti, posate e sedie lanciate.

Gli altri commensali, temendo per la loro sicurezza, si sono allontanati, e una ragazza si è sentita male. Nonostante gli sforzi dei titolari del ristorante per calmare gli animi, la lite è proseguita fino all’intervento dei carabinieri e di un’ambulanza, giunti intorno alle 23 per riportare la calma.

Questo drammatico episodio rappresenta un triste epilogo per una relazione iniziata nel 2008 sul set del film “Tutta la vita davanti” e durata 16 anni, fino alla crisi definitiva del 2023. Le prime foto di Ramazzotti con il nuovo compagno hanno segnato la fine della storia d’amore e l’inizio di una delicata fase di separazione.