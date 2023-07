Micaela Ramazzotti, flirt in corso con Claudio Pallitto? Gli indizi social

Micaela Ramazzotti: flirt in corso con Claudio Pallitto?

Secondo Dagospia, Micaela Ramazzotti ha definitivamente archiviato il matrimonio con il regista Paolo Virzì. L’attrice avrebbe perso la testa per il personal trailer Claudio Pallitto. L’uomo, nel 2011, è stato tra i protagonisti di Tamarreide, docureality di Italia1 incentrato proprio sui cosiddetti tamarri.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: gli indizi social

La conferma del flirt sarebbe proprio nelle vacanze estive di Micaela. La Ramazzotti le sta trascorrendo proprio con Claudio. E’ stato il personal trainer a condividere sui social alcune immagini insieme alla Ramazzotti. Quest’ultima, da sempre molto gelosa della sua vita privata, non ha vietato a Pallitto di postare contenuti ‘di coppia’.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: amore o lavoro?

Dagospia, oltre a parlare di presunto flirt, ci tiene a sottolineare che Michela e Claudio potrebbero essere uniti anche da una collaborazione lavorativa. Pallitto, titolare di una palestra in zona Appia a Roma, avrebbe ottenuto una piccola parte nel film Felicità, che vede la regia della Ramazzotti. Secondo D’Agostino, però, non c’è solo il lavoro: il personal trainer avrebbe talmente perso la testa per l’attrice che ha “mollato la compagna estetista e due figlie“.