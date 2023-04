Micaela Ramazzotti conferma la crisi: "Il nostro matrimonio è in una fase delicata"

Micaela Ramazzotti ha rotto il silenzio sulla sua crisi con suo marito Paolo Virzì, padre dei suoi due figli.

Micaela Ramazzotti: la crisi

Micaela Ramazzotti è legata ormai da oltre 10 anni a Paolo Virzì e insieme a lui ha avuto due figli. La coppia ha vissuto una prima crisi sentimentale nel 2018, ma poi era tornata a mostrarsi insieme. Questa volta, secondo indiscrezioni, il regista avrebbe lasciato la casa condivisa con sua moglie e proprio lei in queste ore ha confermato le voci in circolazione affermando: “In tutti i matrimoni esistono momenti difficili e il nostro è in una fase delicata. Con Paolo stiamo collaborando per gestire questa situazione nel migliore modo possibile ed è per questo che spero che la nostra privacy sia rispettata da tutti”. La coppia ha sempre cercato di tutelare la propria privacy e quella dei figli e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere se ci saranno novità sulla loro storia d’amore.

Micaela Ramazzotti in passato ha confessato che tra lei e Virzì sarebbe scoccato come una sorta di colpo di fulmine e che, da quel momento, lei e il marito fossero diventati inseparabili. “Provenivamo da due mondi diversi ma, in qualche modo, ci siamo ‘riconosciuti’. Ho sentito che c’era qualcosa in lui e lui lo stesso in me”. La coppia svelerà ulteriori dettagli in merito alla crisi? In tanti tra i fan dei due sono impazienti di saperne di più.