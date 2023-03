Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: amore al capolinea

Secondo i rumor in circolazione sarebbe giunta al termine la storia d’amore tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, che già nel 2018 avevano annunciato la fine del loro matrimonio.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: la rottura

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti sarebbe giunto al capolinea il matrimonio di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, e l’attrice sarebbe rimasta a vivere sola con le due figlie Anna (9 anni) e Jacopo (13). Il regista si sarebbe trasferito poco distante da loro e al momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla separazione dall’attrice, conosciuta nel 2007 sul set di Tutta la vita davanti.

Il matrimonio tra i due arrivò solo un anno più tardi e in seguito Micaela Ramazzotti ha lavorato in moltissimi film del regista in quanto sua musa ispiratrice.

Già nel 2018 la coppia aveva vissuto un momento di crisi ma poi, a sorpresa, erano tornati a mostrarsi insieme. In tanti sono curiosi di sapere se anche questa volta le cose andranno così o se l’addio sia effettivamente definitivo.

Micaela Ramazzotti ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e al momento sia lei che il regista non si sono pronunciati pubblicamente in merito alla questione.