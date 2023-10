Lunedì, in occasione di una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, il direttore esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ha dichiarato che due terzi delle persone uccise a Gaza sono donne e bambini.

Unicef: ogni giorno 420 bambini feriti o uccisi a Gaza

Il portavoce dell’UNICEF, Toby Fricker, ha affermato che il numero si traduce in “420 bambini uccisi o feriti ogni giorno” e che è necessario un immediato cessate il fuoco umanitario per garantire l’accesso a forniture salvavita. L’allarme è stato lanciato anche dall’OMS, che parla di un’imminente “catastrofe sanitaria“, con un tasso esponenzialmente alto di morti infantili dovute alla disidratazione. Appena il 5% delle normali scorte d’acqua, infatti, è disponibile.

Il report di Save The Children

Il drammatico report è stato confermato anche da Save the Children. Dal 7 ottobre a Gaza sono morti più bambini di quanti ne siano morti nei conflitti in tutto il mondo negli ultimi quattro anni. I dati diffusi dall’ONG, mostrano che almeno 3.324 bambini sono stati uccisi nella Striscia, mentre 36 hanno perso la vita in Cisgiordania. “La morte di un bambino è una morte di troppo, ma queste sono gravi violazioni di proporzioni epiche” le parole di Jason Lee, direttore nazionale di Save the Children per i territori palestinesi occupati.

Israele bombarda l’ospedale turco-palestinese

Ieri i raid aerei israeliani hanno colpito l’Ospedale dell’Amicizia turco-palestinese nella Striscia di Gaza, infliggendo gravi danni ed esponendo al pericolo sia il personale medico che i pazienti. Il governo turco aveva finanziato la costruzione della struttura tra il 2011 e il 2017, rendendola il più grande ospedale della Palestina, con una capacità di circa 180 posti letto. Ospitava soprattutto numerosi malati di cancro. “Uno stato di panico affligge i pazienti oncologici e il personale medico a causa dei pesanti bombardamenti israeliani sull’unico Ospedale dell’Amicizia turco-palestinese per i pazienti oncologici nella Striscia di Gaza” ha scritto su Facebook il direttore sanitario, il Dottor Subhi Skaik.