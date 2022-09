Secondo l'Unione Europea l'Ungheria è una "minaccia sistemica" a valori fondanti dell'Europa.

In queste ultime ore l’Unione Europea ha approvato in via ufficiale un rapporto di condanna nei confronti dell’Ungheria. Il Paese guidato da Orban è stato definito una “minaccia sistemica”. Non hanno apposto la firma al rapporto Lega e Fratelli d’Italia.