Il Kanshasai Festival per UNIQLO è l’opportunità ideale per ringraziare tutti i clienti, mostrando la più sincera gratitudine e la voglia di continuare insieme questo percorso, con offerte, regali, promozioni ed eventi.

Festival Kanshasai di Uniqlo per ringraziare i clienti

Il Kanshasai Festival per Uniqlo è un modo speciale per ringraziare i clienti e mostrare la giusta gratitudine a tutti coloro che mostrano costantemente supporto e sostegno al negozio. Durante questa nuova edizione del Festival, che si terrà dal 19 al 28 maggio 2023, sono previste diverse collaborazione con partner locali per offrire promozioni speciali, regali ed eventi a tutti i clienti. Tramite il Kanshasai, festival del ringraziamento che si ispira alla filosofia di ospitalità giapponese chiamata omotenashi, Uniqlo vuole esprimere tutta la sua gratitudine alla comunità e ai clienti, per la loro calorosa accoglienza. Il termine omotenashi è formato dalle parole “omote”, che significa “apparenza” e “nashi”, che vuol dire senza. Il significato non si riferisce solo al ringraziamento, ma è più complesso, perché vuole esprimere una gratitudine sincera e autentica, che arriva dal profondo del cuore, completamente trasparente, senza secondi fini. L’origine di questo spirito di ospitalità è la cerimonia del tè giapponese chiamata sado, dove il mastro infusore prepara il tè a tutti gli ospiti, per condividere un momento di gratitudine. Il vero significato di omotenashi di conseguenza è molto più profondo rispetto alla semplice gratitudine e ospitalità. Anche il gesto più piccolo, come un semplice ringraziamento, può trasformarsi in un’esperienza piacevole per gli ospiti. Questo è lo spirito che Uniqlo ha deciso di trasmettere con il suo Kanshasai Festival, che coinvolgerà tutti i clienti. Uniqlo pone anche molta importanza sulla sostenibilità, con una missione che si basa sul motto “Sprigiona il potere dei vestiti”. Disegnando e producendo dei vestiti di qualità, è possibile migliorare il mondo, o almeno fare un passo speciale in questa direzione. I vestiti di Uniqlo sono fatti da persone di culture e nazioni diverse, che hanno in comune un grande entusiasmo e una grande voglia di fare.

Festival Kanshasai di Uniqlo: eventi e attività

Per ringraziare i propri clienti durante il periodo del Festival, Uniqlo è pronto ad offrire anche eventi e attività speciali nel negozio di piazza Cordusio a Milano. Passando dallo store, sarà possibile ricevere in regalo un delizioso biscotto giapponese Fukuto Senbei, fino ad esaurimento scorte. Durante le giornate del festival, inoltre, i primi 150 clienti che effettueranno un acquisto superiore ai 100 euro e scansioneranno il proprio App ID alla cassa dello store di piazza Cordusio a Milano, riceveranno in regalo una Bento Box. Per i clienti ci sarà anche la possibilità di scoprire tutti i segreti dello stile di trucco giapponese Kumadori, indossato dagli attori del teatro Kabuki durante le performance presso il giardino del negozio, con un workshop per imparare questo stile unico. L’appuntamento è mercoledì 24 maggio dalle 15.15 alle 16.15 e dalle 16.30 alle 17.30. Durante le giornate di lunedì 22 e martedì 23 maggio, dalle 12 alle 19, i clienti potranno passare in negozio per personalizzare gratuitamente i capi di lino.

Festival Kanshasai di Uniqlo: le offerte da non perdere

Il Festival Kanshasai porta anche tante offerte, tutte da non perdere. Tra queste i clienti possono trovare il Blocktech Parka a 29.90 euro invece che 39.90 euro. Una giacca che protegge dal vento e dalla pioggia, fornendo allo stesso tempo traspirabilità per ridurre l’afa, con un design semplice e urbano che si adatta ad ogni occasione. Un’altra offerta da non perdere riguarda i pantaloni tuta jogger, il cui prezzo è sceso a 19.90 euro da 29.90 euro, ma che per l’occasione verranno venduti a 14 euro. I pantaloni sono disponibili in varie taglie e in vari colori, ovvero bianco, grigio, nero, bordeaux, beige, verde e blu marino. Da non perdere anche i pantaloni a gamba larga con tasche grandi, che al momento vanno molto di moda e che troverete in offerta a soli 29.90 euro, in tre colori diversi, ovvero verde oliva, bianco e blu marino. In offerta anche la camicia di lino con collo skipper e manica a 3/4, che costerà solo 19.90 euro. La camicia è disponibile in due colori, ovvero bianco e grigio chiaro. Sono occasioni davvero da non perdere, un modo in più che Uniqlo ha scelto per ringraziare tutti i suoi clienti.