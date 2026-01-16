Unità del campo largo in sostegno alle proteste in Iran

In un momento di crescente tensione e mobilitazione, i leader del campo largo politico si sono ritrovati a Roma per esprimere solidarietà al popolo iraniano, attualmente in lutto e in rivolta contro il regime degli ayatollah. Questa manifestazione ha rappresentato un tentativo di superare le divergenze interne e mostrare una faccia unita di fronte a una crisi internazionale.

La manifestazione al Campidoglio

Il Campidoglio è stato il palcoscenico scelto per questa manifestazione, dove i rappresentanti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra si sono riuniti. Nonostante la piazza non fosse gremita, l’affluenza è aumentata nel pomeriggio, creando un’atmosfera di solidarietà e determinazione. Le bandiere iraniane, insieme a quelle dell’Unione Europea e dell’Ucraina, sventolavano tra i partecipanti, accompagnate da cartelli che chiedevano libertà e giustizia.

Le dichiarazioni dei leader

Nel corso della manifestazione, la segretaria del PD, Elly Schlein, ha enfatizzato l’importanza della presenza italiana per sostenere il popolo iraniano: “È fondamentale essere qui per esprimere la nostra solidarietà e supporto”. Anche il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha aggiunto che è necessario un segnale concreto da parte dell’Italia, sottolineando l’impegno verso i giovani e le donne iraniane in particolare.

Le divergenze politiche e le risoluzioni parlamentari

Sebbene durante la manifestazione si sia visto un fronte comune, nei giorni precedenti la situazione era stata più complessa. Il M5S aveva mostrato delle riserve nel votare una risoluzione bipartisan al Senato, suscitando critiche e preoccupazioni all’interno del campo largo. Tuttavia, la situazione si è ricompattata alla Camera dei Deputati, dove il M5S ha presentato una propria proposta, evidenziando la sua opposizione a qualsiasi intervento militare unilaterale.

Il significato della risoluzione

La risoluzione approvata ha condannato la violenza e la repressione perpetrate dal regime iraniano, ma ha anche espresso la necessità di mantenere un approccio diplomatico piuttosto che militare. Come ha affermato Angelo Bonelli di Avs, “non crediamo che i bombardamenti possano risolvere la situazione”. Le parole di Conte hanno ulteriormente chiarito la posizione del centrosinistra, ponendo interrogativi sulla mancanza di una voce chiara da parte del centrodestra in merito.

Le voci dalla piazza iraniana

In Iran, la realtà è ben diversa. Le manifestazioni continuano, malgrado la pesante repressione del regime, con un bilancio tragico di circa 500 morti e oltre 10mila arresti. Amin, uno studente di filosofia all’Università di Teheran, ha spiegato che il movimento non cerca aiuti esterni, ma desidera la libertà di essere iraniani senza interferenze. “Non vogliamo bombardamenti, vogliamo liberarci da soli”, ha affermato con determinazione.

Il contesto delle proteste

Le attuali proteste sono emerse da una crisi economica profonda, aggravata dalla corruzione del regime, che ha portato alla miseria gran parte della popolazione. Il rial ha perso di valore, mentre le promesse governative non sono state mantenute, lasciando molti senza cibo e risorse. Amin ha sottolineato che non è solo una questione di minoranze oppresse, ma di una maggioranza che chiede un cambiamento radicale.

Una visione per il futuro

Sebbene alcuni manifestanti sventolino le bandiere del principe Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Shah, molti rifiutano un ritorno al passato. La loro aspirazione è quella di costruire un futuro libero e democratico, senza interventi esterni che potrebbero danneggiare ulteriormente la situazione interna. “Abbiamo la forza per cacciare questi criminali”, ha dichiarato Amin, evidenziando la determinazione e l’unità del popolo iraniano.

In conclusione, la manifestazione di Roma è stata un simbolo di speranza e unità, un richiamo all’azione per la comunità internazionale e un momento di riflessione per le forze politiche italiane. È fondamentale che queste voci di sostegno si traducano in azioni concrete e in un impegno duraturo per la libertà e i diritti umani in Iran.