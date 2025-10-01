Uomini e Donne, caos in studio: la dama perde la pazienza e si scaglia contro...

Martedì 30 settembre 2025 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo le anticipazioni.

L’ultima registrazione di Uomini e Donne ha scatenato il caos nello studio di Maria De Filippi. Ma cosa è successo? Il violento gesto della dama contro il “suo” cavaliere ha dato adito a non poche polemiche…

Uomini e Donne, scoppia il caos: l’inaspettato gesto della dama contro il cavaliere, cosa è successo?

Anche l’ultima puntata registrata di Uomini e Donne ha fatto molto discutere.

Ormai si parla in primis del Trono over che attira l’attenzione dei telespettatori e del pubblico in studio. Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip, rivela cosa è accaduto.

L’ultima registrazione è iniziata con il cavaliere del Trono over Mario, ex frequentazione di Gemma Galgani, a centro studio insieme a due donne con le quali è uscito, Isabella e Cinzia. Ma cosa ha scatenato le polemiche?

Il “violento” gesto di Isabella

La dama Isabella, già ricordata per il suo carattere forte e a tratti fumantino, esce sia con Mario che con Christian. Tra Christian e Isabella c’è stato un durissimo botta e risposta su alcune questioni accadute e rimaste in sospeso e, ad un certo punto della discussione, ha dama ha colpito il cavaliere con due sberle chiudendo, di conseguenza, la frequentazione.

Ma Isabella e Cinzia non sono le uniche dame che hanno manifestato interesse verso Mario, anche Gemma vorrebbe tornare a conoscerlo.

E tra Federico e Agnese…

Novità anche per la “coppia” già scoppiata Federico e Agnese. Lei a centro studio, molto delusa, lo ha accusato di non essere stato del tutto sincero, omettendo di non provare qualcosa di forte fisicamente ma di essere preso solo mentalmente, e ha così confermato la volontà di chiudere.

Novità del Trono classico

Per quanto riguarda il Trono classico, invece, la tronista Cristiana è andata a riprendere il corteggiatore Federico. L’incontro è avvenuto sotto casa di lui e dopo una discussione, il corteggiatore decide di tornare. Va avanti invece la conoscenza con Jakub ed Ernesto.