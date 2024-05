Giovedì 23 maggio 2024 è andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui il tronista Daniele Paudice ha fatto la sua scelta. La corteggiatrice Marika Abbonato ha commentato la sua decisione.

Uomini e Donne, il commento di Marika Abbonato dopo la scelta di Daniele Paudice

Daniele Paudice ha scelto di uscire da Uomini e Donne insieme a Gaia Gigli. Una scelta che ha commosso molti spettatori, per via delle forti emozioni provate dal tronista e dalla corteggiatrice, nonostante i rumors secondo cui i due si conoscessero da tempo. “Sono contenta che lui abbia scelto con il cuore. Mi sono risparmiata la fatica di dirgli no qualora avesse scelto me. Gli avrei detto di no” ha commentato Marika Abbonato, l’altra corteggiatrice.

La ragazza, con le lacrime agli occhi, come riportato da Fanpage.it, ha dichiarato che durante questo percorso si è sentita un amante. “Non mi ha dimostrato tante cose, nonostante dicesse che lo faceva. Mi sono sentita dall’inizio alla fine un’amante” ha dichiarato, spiegando che è una cosa che rimprovera se stessa e che ha sempre visto Daniele felice in esterna con Gaia.

Uomini e Donne: la scelta di Daniele Paudice e il pubblico diviso

Daniele Paudice ha trascorso un po’ di tempo con Gaia e un po’ di tempo con Marika, prima di scegliere. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 23 maggio ha parlato con entrambe, cercando di esternare i suoi sentimenti. La sua scelta è stata Gaia Gigli, per cui prova qualcosa di più forte, che lo spinge a volerla conoscere fuori. Il pubblico si è diviso, perché molti hanno insinuato che i due si conoscessero da tempo e che fosse una scelta scontata. Altri, però, hanno sottolineato che è stata una scelta emozionante e che l’emozione dei due è stata molto forte.