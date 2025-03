Cristina Ferrara, corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ha suscitato diverse polemiche fin dal suo ingresso nel programma. Recentemente, sono emerse numerose segnalazioni sulla sua vita privata, alimentando i rumors.

Il bacio tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri

Nella puntata di Uomini e Donne del 24 marzo, il bacio tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri a Uomini e Donne ha suscitato molta attenzione e polemiche.

I due hanno condiviso un momento intimo che ha lasciato i telespettatori e gli altri protagonisti del programma senza parole. La scena è stata commentata in modo molto acceso, con molti fan che si sono chiesti se il gesto fosse spontaneo o frutto di una strategia della ragazza per attirare l’attenzione e far parlare di sé. Inoltre, il bacio ha alimentato discussioni riguardo la sincerità dei sentimenti di Gianmarco e le intenzioni di Cristina, che è stata protagonista di diverse segnalazioni riguardo la sua vita privata.

Le ultime anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi rivelano che Gianmarco Steri è ancora in conflitto con Cristina Ferrara. Dopo una lite, il tronista l’ha affrontata in camerino, ma Cristina avrebbe reagito rimanendo in silenzio e prendendo il cellulare, cosa che ha infastidito Gianmarco. La discussione è poi proseguita in studio, dove Steri ha chiesto scusa per i toni, ma ha ribadito di voler vedere maggiori segnali di interesse da parte sua. Alla fine, Cristina avrebbe lasciato lo studio in lacrime.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara nella bufera: il motivo delle segnalazioni

Il trono classico di Gianmarco non sta conquistando il pubblico e molti fan di Uomini e Donne attribuiscono la colpa alle corteggiatrici. Da un lato, Francesca Polizzi ha conquistato il pubblico con la sua dolcezza e cultura, mentre Nadia Di Diodato non ha avuto paura di criticare Gianmarco e il suo comportamento con Cristina Ferrara. Tuttavia, quest’ultima ha suscitato maggiori perplessità.

La sua amicizia con Rama Lila Giustini, ex corteggiatrice di Jonas Berami, ha sollevato interrogativi. A peggiorare la situazione, però, sono le voci su un presunto fidanzato.

A diffondere questi rumors è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto foto e segnalazioni riguardanti Cristina e un misterioso calciatore del Barcellona con cui la corteggiatrice avrebbe ancora una relazione.

“Cristina, la corteggiatrice di Gianmarco, ha un flirt in corso con un calciatore spagnolo. Non è solo una questione di follow: si sentono, si scrivono e c’è del tenero”.

Secondo Marzano, il giocatore in questione sarebbe Eric Garcìa Martret.