Dopo le migliaia di richieste da parte di ragazze provenienti da tutta Italia a Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha già scelto alcune corteggiatrici, e tra queste spicca Cristina Ferrara, che, oltre a catturare la sua attenzione, sta creando qualche difficoltà nel percorso del tronista. Ecco chi è la corteggiatrice.

UeD: chi è Cristina Ferrara, corteggiatrice di Gianmarco Steri

Cristina Ferrara ha 27 anni, originaria di Napoli, ma attualmente vive a Milano. Nel programma di Maria De Filippi, si è fatta notare per il suo carattere forte e determinato, qualità che sembrano aver suscitato un grande curiosità nel tronista romano.

Nella puntata di oggi, lunedì 24 febbraio, ha raccontato alla padrona di casa di essere laureata in design, diplomata in danza e di lavorare come assistente in un centro medico. Su Instagram, con il nome cristinaynaferrara, ha già accumulato oltre 16mila follower.

La giovane è una amica di Rama Lila, una delle protagoniste del dating show, che nel 2014 corteggiava Jonàs Berami.

Lo scontro in studio tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco hanno avuto un confronto che ha messo in luce le personalità di entrambi:

“La scorsa volta ci siamo visti, ero rimasto sorpreso, mi hai fatto ricredere sul fatto che fossi sulle tue. Non ti ho portato in esterna e in studio ti ho visto di nuovo strana“, ha dichiarato il tronista.

La ragazza non ha esitato a replicare alle sue affermazioni:

“Liane è una ragazzina, ha detto che io sono una gatta morta e tu hai riso, hai dimostrato di essere superficiale, questo mi ha portato a chiudermi”.

Gianmarco ha spiegato che questo atteggiamento lo porta a nutrire dei dubbi sull’interesse della corteggiatrice. Ha dichiarato di sentirsi insicuro, temendo che alcune ragazze siano lì solo per l’attenzione mediatica e non per lui. Ha aggiunto che, al momento, non percepisce sincerità da parte sua e che vorrebbe capire se è veramente interessata a lui. Non ci resta che attendere la prossima puntata di Uomini e Donne per scoprire come continuerà questa conoscenza.