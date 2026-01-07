Cristiana, Federico ed Ernesto: triangolo amoroso e scontri infuocati tra tensioni e interventi di Tina Cipollari a Uomini e Donne.

La prima puntata del 2026 di Uomini e Donne è stata segnata da un triangolo amoroso esplosivo tra la tronista Cristiana Anania e i corteggiatori Federico ed Ernesto, con tensioni e scontri che hanno dominato lo studio fin dai primi minuti. Tra baci, ultimatum e interventi infuocati di Tina Cipollari, la puntata ha messo subito in luce i conflitti e le dinamiche emotive che accompagneranno la stagione.

Uomini e Donne, triangolo esplosivo in apertura di stagione

La prima puntata del 2026 di Uomini e Donne ha inaugurato l’anno con un clima decisamente infuocato, dominato dal triangolo amoroso tra Cristiana Anania, Federico Cotugno ed Ernesto Passaro. Tutto è iniziato dopo un’esterna romantica tra Cristiana e Federico, conclusasi con un bacio che ha esasperato il rivale, spingendolo ad abbandonare lo studio.

La tronista, manifestando l’intenzione di seguirlo, ha scatenato la reazione furiosa di Federico, che ha minacciato di lasciare definitivamente il programma, percependo la scelta come un affronto personale. Una situazione già tesissima che ha acceso subito il dibattito tra protagonisti e opinionisti, trasformando una semplice dinamica amorosa in un confronto acceso.

Caos a Uomini e Donne, prima lite del 2026: Tina Cipollari incontenibile con il corteggiatore

Il momento più acceso è arrivato con l’intervento di Tina Cipollari, che non ha risparmiato parole dure: “Sei un ragazzino viziato“, ha sbottato, definendo Federico anche «insicuro», «prepotente», «finto» e «codardo», accusandolo di ricattare Cristiana con un ultimatum: “Se dici che vai via se va da Ernesto le stai facendo un ricatto“. Il corteggiatore ha replicato stizzito, chiedendo di moderare i termini e difendendo la propria famiglia, mentre Gianni Sperti dopo un primo attacco ha tentato di calmare gli animi, senza successo.

Quando Tina si è avvicinata a lui alzandosi dalla poltrona, con un provocatorio “Se non mi calmo cosa fai?“, è intervenuta Maria De Filippi, che ha stoppato lo scontro e ha consigliato a Federico di restare: “Fai più bella figura se resti“. Seguendo il consiglio della conduttrice, il corteggiatore è rimasto in studio, suggellando la tregua.