La prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, andata in scena mercoledì 28 agosto 2024, ha riservato diversi colpi di scena. Uno su tutti, il ritorno di Mario Cusitore e Armando Incarnato. Secondo un’indiscrezione, i due cavalieri hanno esplicitamente chiesto di potersi sedere nel parterre del trono Over.

Uomini e Donne, Mario e Armando “hanno chiesto di tornare”

Mercoledì 28 agosto è stata registrata la prima puntata della stagione 2024/2025 di Uomini e Donne. Stando alle prime indiscrezioni trapelate sul web, nel programma mariano sono tornati diversi volti noti. Ad aver attirato molta curiosità sono state soprattutto due vecchie conoscenze del trono Over, ossia Mario Cusitore e Armando Incarnato.

L’indiscrezione su Mario Cusitore e Armando Incarnato

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Mario e Armando sono tornati a Uomini e Donne perché hanno espressamente chiesto di poter far parte del trono Over. Investigatore Social ha dichiarato:

“Sono stati richiamati dopo aver chiesto di tornare. Questo la dice lunga sulla veridicità del programma e degli autori. Peccato, ma ne vedremo delle belle”.

Quando inizia Uomini e Donne?

Stando a quanto sostiene Rosica, Mario e Armando sono tornati a Uomini e Donne perché hanno chiesto di far parte ancora una volta del programma. Secondo Lorenzo Pugnaloni, però, mentre Incarnato fa parte del trono Over da anni, Cusitore è stato richiamato per avere un confronto con Ida Platano. Il face to face, però, non è andato in scena perché l’ex tronista era assente per motivi di salute. Cosa accadrà? Lo scopriremo a partire dal 9 settembre, giorno d’inizio di U&D.