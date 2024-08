Nella giornata di mercoledì 28 agosto 2024 sono iniziate le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. E’ in questa occasione che è stato presentato Alessio, il nuovo tronista. Accanto a lui ci sono ci sono altri due volti già conosciuti.

Uomini e Donne: Alessio è il nuovo tronista

Durante la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, andata in scena mercoledì 28 agosto presso gli studi Elios di Roma, sono stati presentati i nuovi tronisti. Per il momento sono tre, due già noti al grande pubblico e uno del tutto sconosciuto: Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, Francesca Sorrentino, ex partecipante di Temptation Island, e Alessio.

Chi è Alessio di Uomini e Donne?

Il nuovo tronista che i fan di Uomini e Donne non vedono l’ora di conoscere meglio è Alessio. Gli altri due, infatti, sono noti e non stimolano eccessivamente la curiosità. Nel video di presentazione, diffuso sui social e su WittyTv, Alessio ha dichiarato:

“Mi chiamo Alessio e ho 31 anni. Sono un imprenditore nel settore della ristorazione da quando ne ho 22. Sono di Santa Marinella e vivo da solo. Sono un ex militare ho sempre lavorato. Tutto quello che ho me lo sono sempre creato da solo anche grazie a un piccolo aiuto dei miei genitori”.

Cosa si aspetta Alessio da Uomini e Donne?

Single da due anni e mezzo, Alessio spera di trovare il vero amore a Uomini e Donne. Negli ultimi tempi ha avuto solo frequentazioni e non è riuscito a legarsi a nessuna ragazza. Ha dichiarato:

“Da questa esperienza mi auguro di provare cose forti che ormai non sento più da tanto tempo e poi non si sa mai, io amo i bambini, magari esco da qui padre”.

Il nuovo tronista ha sottolineato che non è una persona che si accontenta, per cui il suo percorso nel programma mariano si prospetta arduo.