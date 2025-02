Nuove coppie in arrivo

Oggi, martedì 18 febbraio, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha condiviso le anticipazioni attraverso il suo profilo Instagram. Tra le notizie più attese, spicca la nascita di una nuova coppia: Giorgio Edipio e Claudia D’Agostino, protagonisti del Trono Over, hanno deciso di lasciare il programma per approfondire la loro conoscenza lontano dai riflettori. Questo gesto, come ha sottolineato Pugnaloni, rappresenta un passo significativo per la coppia, che ora potrà vivere la loro storia in modo più autentico.

Il viaggio a Parigi di Tina Cipollari

Non solo nuove coppie, ma anche storie in evoluzione. Tina Cipollari, un’altra delle figure più amate del programma, ha avuto un’interessante esterna con il suo corteggiatore Cosimo. Durante il loro incontro, i due hanno iniziato a pianificare un viaggio a Parigi, una delle mete più romantiche del mondo. Questo sviluppo ha suscitato grande interesse tra i fan, che attendono con ansia di vedere come si evolverà la loro relazione. La possibilità di un viaggio insieme potrebbe rappresentare un momento cruciale per la loro conoscenza.

Colpi di scena nel trono classico

Passando al trono classico, Gianmarco Steri continua la sua avventura nel dating show dopo la mancata scelta di Martina De Ioannon. Nella registrazione di oggi, il tronista ha partecipato a due esterne, una con Cristina e l’altra con Nadia. Ma il vero colpo di scena è arrivato in studio, dove ha deciso di eliminare due corteggiatrici, suscitando sorpresa tra i presenti. Questo gesto ha dimostrato la determinazione di Steri nel trovare la persona giusta, nonostante le difficoltà incontrate finora.

Le tensioni nel Trono Over

Le dinamiche del Trono Over si fanno sempre più complesse. Sabrina ha scritto una lettera a Giuseppe, esprimendo la sua confusione riguardo alla loro recente separazione. I due hanno deciso di uscire insieme per chiarire la situazione. D’altra parte, Gemma sembra affrontare momenti difficili con i suoi corteggiatori. In particolare, l’esterna con Valter, un musicista, non ha portato i risultati sperati, lasciando Gemma delusa. Inoltre, il ritorno di Giulia, che aveva come obiettivo conoscere Giorgio, ha riacceso l’interesse del pubblico, rendendo la situazione ancora più intrigante.