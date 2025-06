Sembrava definitivamente chiusa la storia d’amore tra Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, protagonisti indimenticabili di Uomini e Donne. Dopo l’annuncio della rottura avvenuto due mesi fa, causato – secondo le indiscrezioni – da un presunto tradimento, nessuno si aspettava un colpo di scena. E invece qualcosa potrebbe essere cambiato. A far crescere i sospetti su un riavvicinamento è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip, che ha lanciato una nuova indiscrezione destinata a far parlare.

Uomini e Donne, colpo di scena: il post di Alessia e Aldo

In queste ultime ore, Alessia Cammarota ha pubblicato sui social alcuni contenuti che sembrano confermare le voci sul riavvicinamento con Aldo Palmieri. In occasione del compleanno del figlio Niccolò, l’influencer ha scritto: “Auguri, amore nostro”, tornando a parlare al plurale dopo settimane di silenzio sul marito.

Uomini e Donne, colpo di scena: ritorno di fiamma tra Aldo e Alessia?

Secondo quanto riportato da Rosica, la coppia avrebbe ormai superato la crisi che li aveva portati alla rottura. I due, stando a quanto riferito, sarebbero inseparabili da almeno due settimane, segno di un riavvicinamento concreto e stabile. La relazione tra Aldo e Alessia è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, ma nell’ultima crisi Palmieri avrebbe negato ogni infedeltà, attribuendo invece le difficoltà di coppia a una forte incompatibilità caratteriale.

“Lei l’ha perdonato, sono tornati insieme ufficialmente”.

A rafforzare l’ipotesi lanciata da Alessandro Rosica, esperto di gossip, è spuntato un post pubblicato da Alessia Cammarota, in cui appare insieme ad Aldo Palmieri e ai loro figli in un momento di evidente complicità familiare. Un dettaglio non da poco, considerando che da settimane l’influencer non condivideva contenuti simili con il marito.