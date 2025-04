Dopo settimane di ipotesi e voci insistenti, arriva la conferma ufficiale della fine della storia tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. La coppia, che aveva conquistato il cuore dei fan durante la partecipazione a Uomini e Donne, annuncia la separazione tramite un video pubblicato sui social dall’ex tronista.

Il 25 febbraio 2014, Aldo Palmeri, tronista di Uomini e Donne, scelse di seguire il suo cuore e di intraprendere una storia d’amore con la giovane Alessia Cammarota. La loro relazione, seguita da milioni di telespettatori, sembrava una delle più solide nate nel programma. Tuttavia, lo scorso gennaio, l’influencer Amedeo Venza ha lanciato l’indiscrezione. Pur senza fare nomi, Venza ha condiviso sui social un messaggio che ha subito fatto pensare a Aldo e Alessia:

Nel 2016, la relazione tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota attraversò un periodo difficile a causa di un tradimento da parte di Aldo, un episodio che Alessia non ha mai cercato di nascondere. Tuttavia, nel febbraio del 2017, durante una celebrazione di San Valentino, i due comunicarono la loro riconciliazione. Aldo bendò Alessia e la condusse nel luogo simbolico dove si erano sposati. Questo gesto romantico fu condiviso sui social, scatenando l’entusiasmo dei fan, che non tardarono a commentare l’emozionante ritorno di fiamma.

È ufficiale: la storia tra Aldo Palmieri e Alessia Cammarota è finita. A confermarlo è lo stesso ex tronista, che in alcune storie sui social ha spiegato la situazione e chiarito la sua posizione.

“Ci avete provato a insultarmi, infangarmi e buttarmi giù. È vero, io e Alessia ci siamo separati ma per il bene dei bambini manteniamo un rapporto di pace. Tutto quello che è stato messo sui social è frutto d’immaginazione; Alessia non si sarebbe mai permessa di buttarmi fuori dal locale anche perché sa quanto ci tengo. Era stata una decisione mia, preso dalla mia impulsività, come ho sempre fatto nella mia vita. Ci tengo a dire che avevo gli occhi gonfi perché avevo pianto fino a 5 minuti prima. Voi vi fidate solo quello che vedete sullo schermo. Io rimarrò qui, come ho sempre fatto e come sempre farò. Un bacio ai rosiconi“.