Uomini e Donne, baci tra Gemma e Arcangelo: è colpo di fulmine?

Nel Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani continua a essere una delle protagoniste indiscusse, conquistando sempre l’attenzione del pubblico. Dopo la fine della sua frequentazione con Francesco, la storica dama sembra aver ritrovato il sorriso grazie a un nuovo cavaliere, Arcangelo. La loro conoscenza sta suscitando curiosità e interesse.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con un grande colpo di scena. Maria De Filippi ha infatti chiamato al centro dello studio una sorridente Gemma Galgani, pronta a svelare una novità sorprendente riguardante la sua ultima uscita con il cavaliere Arcangelo. La dama, visibilmente emozionata, ha raccontato al pubblico i dettagli di questo incontro, suscitando curiosità e interesse. Tuttavia, non è passata inosservata la reazione di Tina Cipollari, che non ha perso tempo nel lanciare una stoccata velenosa, creando subito un clima di tensione nello studio.

Poi, rivolgendosi alla dama, ha aggiunto:

Tra Gemma Galgani e Arcangelo, cavaliere elegante e tra le nuove entrate nel Trono Over, sarebbe scattato un autentico colpo di fulmine. Una semplice colazione, con tanto di cappuccino e brioche, è stata sufficiente per scatenare la passione tra i due. Tra uno scambio di parole e qualche sorriso, si sono infatti scambiati baci appassionati, lasciando tutti a bocca aperta.

Gemma, visibilmente felice, non ha nascosto l’emozione nel raccontare la prima uscita con Arcangelo. Il cavaliere ha sottolineato con fermezza che la passione è reciproca e che entrambi hanno preso l’iniziativa:

“Io non sono stato aggredito, ma ci siamo aggrediti entrambi…Per ballare il Tango bisogna essere in due…Io non bacerei certo una donna che non mi piace”.