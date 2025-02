Il trono di Gianmarco Steri: tra scelte e polemiche

La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con un clima di tensione attorno al tronista Gianmarco Steri. Dopo aver portato in esterna Francesca Sorrentino, il pubblico è curioso di scoprire come si evolverà la situazione tra i corteggiatori. Gianmarco, infatti, si trova a dover gestire non solo le sue emozioni, ma anche le aspettative delle ragazze che si sono presentate per conquistarlo.

Le esterne e le critiche

Oggi, Gianmarco ha portato Francesca a fare un giro per le vie di Roma, dove non sono mancati baci appassionati. Tuttavia, le critiche non tardano ad arrivare. Barbara De Santi, opinionista del programma, esprime dubbi sulla sincerità di Gianmarco, sostenendo che non dimostri abbastanza interesse nei confronti di Francesca. Questa situazione crea un clima di incertezza, con la tronista che continua a mettere in discussione le intenzioni del corteggiatore.

Le dinamiche in studio

In studio, la tensione aumenta quando Gianmarco decide di non ballare con nessuno dei corteggiatori, lasciando spazio alle numerose corteggiatrici che si sono presentate per lui. La situazione si complica ulteriormente quando Claudia D’Agostino si confronta con Morena, accusandola di aver illuso Diego Tavani. Questo scambio di accuse mette in evidenza le rivalità e le tensioni che caratterizzano il programma, rendendo la puntata ancora più avvincente.

Le scelte di Gianmarco

Gianmarco, visibilmente imbarazzato, si trova a dover selezionare le corteggiatrici. Nonostante le numerose ragazze che si presentano, nessuna sembra convincerlo. La pressione aumenta quando Tina Cipollari e Gianni Sperti intervengono, suggerendo che il tronista dovrebbe prendersi il tempo necessario per conoscere meglio le ragazze. La richiesta di aiuto a Maria De Filippi sottolinea la difficoltà del tronista nel gestire la situazione, mentre il suo amico Enzo, presente in studio, critica le sue scelte.

Il pubblico diviso

La selezione delle corteggiatrici ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. Da un lato, c’è chi comprende le difficoltà di Gianmarco, considerando che le aspiranti sono molte e che è necessario un processo di selezione. Dall’altro, ci sono spettatori che ritengono che la situazione sia imbarazzante sia per il tronista che per le ragazze. Nonostante le polemiche, il programma continua a mantenere alta l’attenzione, con il pubblico sempre più coinvolto nelle dinamiche del trono.